Ребенок упал со скалодрома в батутном центре в Москве

Ребенок упал со скалодрома в батутном центре на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как уточняется, инцидент произошел в заведении на Смрновской улице.

«В батутном центре на улице Смирновская со скалодрома с четырехметровой высоты упал 13-летний мальчик. Ему понадобилась медицинская помощь», — говорится на официальном сайте ведомства.

В настоящее время с ребенком работают медики.

Правоохранители организовали проверку по факту инцидента. Они намерены установить подробности и причины произошедшего и оценить безопасность оказываемых в батутном центре услуг.

28 февраля в торговом центре на востоке Москвы оборвался аттракцион, в результате пострадал один ребенок, еще двое детей отделались царапинами. Помощь врачей потребовалась шестилетней девочке и мальчикам семи и четырех лет.