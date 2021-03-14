Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Большунов получил «Хрустальный глобус» за победу в общем зачете Кубка мира
Происшествия
Более 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы
Мир
Британский генерал заявил о непригодности ВС страны
Политика
Пушков высмеял заявления украинских политиков о вакцине «Спутник V»
Мир
Песчаная буря накрыла страны Персидского залива
Происшествия
Ребенок упал со скалодрома в батутном центре в Москве
Мир
В Евросоюзе намерены разработать санитарный сертификат к июню
Наука
Состав экипажей и актрису для съемок фильма на МКС объявят в апреле
Мир
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Исландии

Ребенок упал со скалодрома в батутном центре в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ребенок упал со скалодрома в батутном центре на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Шопинг с последствиями: кто в ответе за травмы в торговых центрах
В московском ТЦ из-за оголенного провода ребенка ударило током

Как уточняется, инцидент произошел в заведении на Смрновской улице.

«В батутном центре на улице Смирновская со скалодрома с четырехметровой высоты упал 13-летний мальчик. Ему понадобилась медицинская помощь», — говорится на официальном сайте ведомства.

В настоящее время с ребенком работают медики.

Правоохранители организовали проверку по факту инцидента. Они намерены установить подробности и причины произошедшего и оценить безопасность оказываемых в батутном центре услуг.

28 февраля в торговом центре на востоке Москвы оборвался аттракцион, в результате пострадал один ребенок, еще двое детей отделались царапинами. Помощь врачей потребовалась шестилетней девочке и мальчикам семи и четырех лет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021