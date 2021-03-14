Выставка книжных иллюстраций откроется в музее «Михайловское»

В Псковской области 17 марта в 99-ю годовщину образования музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» откроется выставка «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции». В большую экспозицию вошло 59 листов с иллюстрациями к всемирно известной сказке Сельмы Лагерлёф. Автор работ — московская художница Мария Сутягина.

В экспозиции представлены как полосные иллюстрации, так и отдельные рисунки и буквицы, передает Псковская лента новостей.

Напомним, что именно за это «Путешествие Нильса…», задуманное как своеобразный учебник по географии Швеции, Сельма Лагерлёф была удостоена Нобелевской премии по литературе в 1909 году.