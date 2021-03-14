Трамп огорчен блокировкой в Twitter больше, чем итогами выборов

Блокировка в Twitter огорчила Трампа больше, чем итог выборов. Также экс-президента расстроило решение Ассоциации гольфа, передает телеканал «Известия». Организация отказалась проводить турнир на поле бывшего политика. Twitter ограничил страницу Трампа в связи со штурмом Капитолия. Экс-главу США забанили также Twitch, Facebook, YouTube и Instagram.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.