Эфириумное время: продолжат ли биткоин и другие криптовалюты дорожать

Курс биткоина в 2020 году способен пробить отметку $100 тыс. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты, оценивая сообщения о новом историческом максимуме, взятом этой криптовалютой. После падения в конце прошлого месяца на новой волне роста к 14 марта ее курс превысил $61,6 тыс. Одновременно подорожали и многие альткоины. Специалисты ожидают дальнейшего роста биткоина, при этом эфириум, уверены они, способен показать еще большую динамику роста и достичь $3 тыс. за монету.

«Бычья» радость

Биткоин установил новый исторический максимум — 14 марта его курс достиг $61 620. Прошлый рекорд в $58 тыс. криптовалюта побила накануне и за день выросла еще на $3 тыс. В минимальной локальной точке на уровне $43,3 тыс. токен находился 28 февраля, с тех пор он подорожал на 42%. Вместе с ним за тот же период выросли котировки других цифровых активов: Uniswap на 60%, Litecoin на 47%, Эфириум на 46%, Binance Coin на 41%, Chainlink на 30%, Polkadot на 23%, а Рипл – на 18%.

Снижение до $43 тыс. и последующее «бычье» (в биржевых кругах «быками» называют трейдеров и инвесторов, зарабатывающих на повышении стоимости ценных бумаг - «Известия») настроение на рынке с «перетягиванием каната» на уровне $50 тыс. привели инвесторов к мысли, что биткоин обладает пространством для продолжения роста, считает основатель платформы стабильных криптовалют STASIS Григорий Клумов. Более того, последний эпизод повышения цены сопровождался увеличением объема торгов. А периодическая коррекция – это неотъемлемая часть растущего рынка.

Биткоин продолжает дорожать за счет утверждения в США 11 марта новых мер стимулирования экономики на фоне пандемии и кризиса на общую сумму $1,9 трлн, а также из-за импульса роста фондового рынка, добавил эксперт. Огромный объем ликвидности, который сейчас находится в финансовых рынках, необходимо размещать, и средства идут как в акции, так и в криптовалюту. Однако на стадии позднего «бычьего» рынка инвесторам стоит проявлять осторожность, уверен Григорий Клумов. При этом биткоин однозначно достигнет $100 тыс. в этом году или в следующем.

Руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур также считает, что основной причиной подорожания криптовалюты стали дополнительные меры симулирования в США. Это вернуло инвесторов к бычьему настрою. По мнению эксперта, биткоин в этом году вполне может достичь $100 тыс. Это произойдет в том случае, если примеру Tesla с $1,5 млрд вложений в цифровой актив последуют и другие крупные компании технологического сектора США, входящие в список индекса S&P.

MicroStrategy в минувшую пятницу 12 марта уже объявило о новых инвестициях в биткоин. Компания добавила в свой портфель 262 токена на сумму $15 млн. Теперь ее общий объем вложений в главную криптовалюту составляет $2,21 млрд, рассказал директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев. Это стало одной из причин подорожания актива.

Рост, произошедший в эти выходные, был ожидаемым, так как биткоин еще далек от своего максимума, отметил генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин. Однако если предыдущего рекорда криптовалюта достигла благодаря заявлениям знаковых персон и действиям крупных покупателей, то в этот раз причина была другой. В выходные рынок регулирует себя сам, так как деривативы (договоры, по которым стороны обязуются выполнить соглашения в отношении определенного актива) на криптовалюту закрыты. В то же время биржи работают круглосуточно, и рост курса произошел из-за активизации действий игроков, пояснил эксперт.

Отрицательно на биткоин могут повлиять такие факторы, как окончание политики стимулирования в США, негативные комментарии со стороны регуляторов или глав центробанков развитых стран, спекуляции в отношении сделок крупных компаний и широкая распродажа токенов майнерами, рассказал Григорий Клумов. Тем не менее на данный момент в долгосрочной перспективе для биткоина складываются позитивные условия роста. За год актив вырос примерно на 1000% на фоне признаков увеличения институционального интереса, а также спекулятивного спроса розничных инвесторов.

Банки всегда видели в технологии блокчейна конкурента, потому что он не позволяет узнать, есть ли у кого-то средства или актив и в каком количестве, не дает возможность контролировать проведение расчета и отправку или получение пользователем актива. Однако сейчас кредитные организации начинают инвестировать в цифровые валюты, что приводит к постепенному повышению цен на них, объяснил эксперт.

На пути обгона

Эфириум (Ethereum), как и биткоин, сейчас находится около значений исторического максимума. Развитие DeFi проектов — децентрализованных финансовых инструментов в виде сервисов и приложений, составляющих одну экосистему, и по большей части основанных на блокчейне эфириума — влияют на рост курса этого токена. В среднесрочной и долгосрочной перспективе он будет дорожать и по динамике роста котировок обгонит биткоин, уверен Владимир Сметанин из Newcent. К лету он может достичь $2,2-2,4 тыс. за монету.

Секторы DeFi и стейблкоинов будут поддерживать курс эфириума, причем даже в условиях сильной волатильности, согласен Григорий Клумов. Однако, по мнению эксперта, зависимость криптовалюты от биткоина в ближайшей перспективе не исчезнет, поскольку последний является эталоном рынка.

Руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур также считает, что эфириум в этом году может обогнать биткоин по темпам роста. Стоимость главной криптовалюты уже менее привлекательна, а динамика цен эфириума может повторить ту, что была у биткоина в 2017 году. Проекты DeFi увеличивают спрос на вторую цифровую валюту, поэтому инвесторы вполне вероятно будут корректировать свои портфели, увеличивая долю Ethereum и снижая объем вложений в биткоин. При умеренном сценарии развития событий в этом году, эфириум может достичь отметки в $3 000, сообщил Юрий Мазур.

Сфера DeFi продолжает привлекать внимание криптовалютных инвесторов и трейдеров, согласен Глеб Костарев из Binance. Total Value Locked (TVL), то есть сумма, заблокированная в протоколе системы, в Ethereum-приложениях сейчас составляет более $43 млрд. И этот показатель только растет, за последнюю неделю он увеличился на 9%. TVL значительно повышается и на Binance Smart Chain. За прошедшие 30 дней рост составил 183%, объем достиг $12,77 млрд.