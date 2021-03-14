Более 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Свыше 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы в воскресенье, 14 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 16:45 мск, во Внуково и в Шереметьево по пять рейсов отложили на более позднее время, из Домодедово задерживается вылет 12 самолетов.

Ранее в этот день в связи с сильными порывами ветра в столичном регионе объявили «желтый» уровень опасности. Синоптики прогнозировали южный ветер со скоростью 5–10 м/с, местами порывами до 15 м/с.