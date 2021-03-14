Юмористическая программа «Анекдот Шоу» выпустит 100-й эпизод

Юмористическая программа «Анекдот Шоу» с комиком Вадимом Галыгиным в воскресенье, 14 марта, выпустит 100-й эпизод на платформе «Одноклассники».

Шоу существует с 2018 года, с тех пор вышло уже семь сезонов, набравших более полумиллиарда просмотров.

По словам ведущего программы Вадима Галыгина, авторы программы пытаются вдохнуть новую жизнь в жанр анекдота. Еженедельно по воскресеньям выходит новый эпизод, в котором обычно принимают участие звезды, блогеры, актеры, политики, певцы и спортсмены.

Так, «Анекдот Шоу» за время его существования посетило уже более 300 известных гостей, в том числе актер Павел Деревянко, комики Михаил Галустян и Гарик Мартиросян, певица Анна Седокова и народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«За всё время наши гости рассказали уже более 2,5 тыс. анекдотов и сотни уморительных историй из жизни. Всё это — наша дань знаменитому жанру. Мы очень хотим стать достойными продолжателями традиций мэтра анекдотов Юрия Никулина»,— заявил Галыгин.

Генеральный продюсер шоу Владимир Микулич, в свою очередь, подчеркнул, что создатели шоу постоянно работают над тем, чтобы сделать его масштабнее и ярче, пригашая звездных гостей и используя самые современные оборудование и технологии.

Трансляцию юбилейного выпуска можно посмотреть в воскресенье, 14 марта, в 20:00 мск в «Одноклассниках».