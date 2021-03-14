Британский генерал заявил о непригодности ВС страны

Правительство Великобритании не выделяет достаточно денежных средств для модернизации военной техники, состояние армии страны оказалось непригодным к боевым действиям. Об этом в субботу, 13 марта, заявил бывший глава Генштаба британских Вооруженных сил генерал Ричард Даннат.

«Русские над нами смеются, а американцы качают головами», — приводит его слова The Mirror.

По словам Данната, минобороны страны тратит колоссальные суммы на истребители F-35 в отличие от США, где ищут дешевые замены машинам стоимостью более $100 млн за одну единицу техники.

Кроме того, подчеркнул генерал, власти Великобритании не вкладывают деньги в модернизацию военной техники. Это обстоятельство не позволяет Вашингтону полагаться на Лондон в боевых действиях, уверен Даннат.

Также генерал ожидает сокращения численности британских войск в ближайшие 10 лет. На данный момент любые военные операции для страны являются роскошью, заключил он.

Ранее в этот день в Великобритании предсказали поражение своим войскам в танковом сражении с Россией. В докладе комитета по вопросам обороны палаты общин парламента говорится, что если бы британской армии в ближайшие несколько лет пришлось сражаться с равным противником, под которым в Восточной Европе подразумевается Россия, то британские военные были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую или уже устаревшую технику.