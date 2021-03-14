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В ФНПР призвали активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ

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Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков призвал активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ.

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«Нужно более активно двигаться в сторону прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предполагает существенно более высокие доходы для существенно более богатых людей», — приводит его слова «РИА Новости» в воскресенье, 14 марта.

Таким образом, Шершуков прокомментировал предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести в стране повышенный налог на «подозрительно богатых» россиян.

Свое заявление политик сделал ранее в этот же день в ответ на предложение Минтруда ограничить получение выплат на детей семьями, которые формально зарабатывают мало, но на деле владеют существенным имуществом — несколькими домами, автомобилями и крупными сбережениями.

На данный момент, чтобы семья могла получить помощь от государства, ее белые доходы должны быть ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Из-за этого выплаты могли получить люди с серыми и явно высокими доходами.

10 марта Минтруд сообщил, что размер детских выплат планируется увеличить на 50–100% прожиточного минимума в субъекте на ребенка, если базовая сумма начислений не позволяет семье переступить черту бедности. За базовый уровень выплат берется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

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