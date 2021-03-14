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В МИДе прокомментировали утечку материалов о влиянии Лондона на СМИ

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что утечка материалов о влиянии МИД Великобритании на СМИ ставит крест на мифе о существовании в стране свободы слова и традициях независимой от политики прессы Соединенного Королевства.

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«Публикация этих материалов британского МИДа ставит крест на мифе о том, что в Британии есть какая-то свобода слова, есть какие-то традиции независимой прессы, есть некая удаленность прессы от политического истеблишмента», — сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», вышедшей 14 марта на телеканале «Россия 1».

В конце февраля дипломат заявляла, что Россия ждет ответа Великобритании после недавней утечки документов МИД Соединенного Королевства, говорящих об управлении Лондоном различными СМИ.

Захарова отмечала, что в открытом доступе оказались сведения, указывающие на посредническую схему, через которую британское правительство обеспечивает и управляет работой ряда СМИ. Более того, власти Великобритании даже сформировали целую сеть агентов для «влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей», пишет «Газета.ру».

10 марта посольство России в Лондоне сделало представление британскому МИДу после утечки информации, которая указывает на управление Лондоном антироссийской кампанией в СМИ.

Как отметили в диппредставительстве, согласно указанным документам, в течение нескольких лет с подачи британских властей в самой России и соседних странах под предлогом поддержки «независимых СМИ» реализовывались проекты по искусственному отрыву аудитории от российских и местных русскоязычных источников информации.

В этом случае, как подчеркнули в посольстве, речь идет не о поощрении здоровой конкуренции в СМИ, а о целенаправленной помощи только тем медиа, которые придерживаются британской направленности и продвигают западные политические установки.

Диппредставительство указывает, что вдобавок к этому в появившихся документах можно заметить попытки ослабления России и активизацию контента, направленного на поддержку антиправительственных выступлений в стране.

Диппредставительство выразило Соединенному Королевству глубокую озабоченность из-за указанных программ, которые, как отмечается, соответствуют направленности деятельности Лондона по очернению образа Москвы перед мировым сообществом.

Кроме того, оно потребовало полного раскрытия всей информации об осуществляемых проектах под эгидой британского МИДа, имеющих отношение к России.

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