Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Большунов стал шестым в заключительной гонке этапа Кубка мира
Мир
На Украине рассказали о планах начать войну за Крым в 2014 году
Мир
В Париже полицейский застрелил угрожавшего ему с ножом мужчину
Наука
Единственная женщина в отряде космонавтов РФ отправится на МКС
Общество
Шатунов рассказал об убийстве участника «Ласкового мая» у него на глазах
Общество
Зампреда правительства Ставрополья арестовали по делу о взятках
Мир
Welt узнала о случайном финансировании террористов властями ФРГ
Мир
В Казахстане начали расшифровку бортового самописца разбившегося Ан-26
Мир
Букингемский дворец привлек юристов к расследованию жалоб на Меган Маркл

МИД обвинил Запад в аморальном поведении на фоне блокировки контента РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад демонстрирует «аморальное поведение» и ускоряет появление регулировки интернет-пространства, блокируя в интернете российский контент. Об этом в воскресенье, 14 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По птичьим правам: грозит ли Twitter полная блокировка в России
Из-за отказа соцсети удалять запрещенный контент 10 марта Роскомнадзор начал замедлять ее работу в РФ

«Они своими же руками, демонстрируя абсолютно аморальное поведение в Сети, сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство в том, что касается американских интернет-монополий», — отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова напомнила, что западные интернет-площадки блокируют российские аккаунты, документальные фильмы и информационные каналы. Россия, в свою очередь, «всё время прислушивалась, а как это будет воспринято, а не нарушим ли мы сами некие принципы».

«Да не нарушим, потому что они уже давно разрушены этим самым коллективным Западом... Сейчас готовится целый пакет документов, законопроектов, которые будут охранять и защищать как российских журналистов, как российские средства массовой информации и, конечно, нашу аудиторию от этого бесконечного невозможного беспредела», — добавила представитель МИДа.

12 марта в Госдуме сообщили, что поправки, обязывающие иностранные IT-компании открывать свои представительства в России и соблюдать требования российского законодательства, находятся в стадии разработки. Документы потребуют от этих компаний соблюдать ряд требований и условий. В ближайшее время эти предложения будут окончательно сформированы и направлены на согласование.

В тот же день стало известно, что мировой участок судьи Таганского района Москвы рассмотрит 2 апреля три протокола Роскомнадзора (РКН) о нарушениях корпорации Twitter на территории России. Они касались игнорирования требования регулятора удалить противоправную информацию.

В феврале Роскомнадзор предложил обязать иностранные IT-компании открывать представительства в России, а также предусмотреть возможности административной ответственности за нарушение закона о саморегулировании социальных сетей.

В РКН предупредили, что, если западные соцсети не будут исполнять требования российских властей об удалении противоправного контента, такие ресурсы могут быть заблокированы.

С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети обязаны блокировать размещенный пользователями так называемый нежелательный контент, а также материалы, содержащие мат.

К противозаконным относятся материалы c информацией, содержащей инструкции по изготовлению и использованию наркотиков и неуважение к власти и государству, призывы к массовым беспорядкам и суициду, детская порнография.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021