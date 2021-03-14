МИД обвинил Запад в аморальном поведении на фоне блокировки контента РФ

Запад демонстрирует «аморальное поведение» и ускоряет появление регулировки интернет-пространства, блокируя в интернете российский контент. Об этом в воскресенье, 14 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они своими же руками, демонстрируя абсолютно аморальное поведение в Сети, сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство в том, что касается американских интернет-монополий», — отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова напомнила, что западные интернет-площадки блокируют российские аккаунты, документальные фильмы и информационные каналы. Россия, в свою очередь, «всё время прислушивалась, а как это будет воспринято, а не нарушим ли мы сами некие принципы».

«Да не нарушим, потому что они уже давно разрушены этим самым коллективным Западом... Сейчас готовится целый пакет документов, законопроектов, которые будут охранять и защищать как российских журналистов, как российские средства массовой информации и, конечно, нашу аудиторию от этого бесконечного невозможного беспредела», — добавила представитель МИДа.

12 марта в Госдуме сообщили, что поправки, обязывающие иностранные IT-компании открывать свои представительства в России и соблюдать требования российского законодательства, находятся в стадии разработки. Документы потребуют от этих компаний соблюдать ряд требований и условий. В ближайшее время эти предложения будут окончательно сформированы и направлены на согласование.

В тот же день стало известно, что мировой участок судьи Таганского района Москвы рассмотрит 2 апреля три протокола Роскомнадзора (РКН) о нарушениях корпорации Twitter на территории России. Они касались игнорирования требования регулятора удалить противоправную информацию.

В феврале Роскомнадзор предложил обязать иностранные IT-компании открывать представительства в России, а также предусмотреть возможности административной ответственности за нарушение закона о саморегулировании социальных сетей.

В РКН предупредили, что, если западные соцсети не будут исполнять требования российских властей об удалении противоправного контента, такие ресурсы могут быть заблокированы.

С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети обязаны блокировать размещенный пользователями так называемый нежелательный контент, а также материалы, содержащие мат.

К противозаконным относятся материалы c информацией, содержащей инструкции по изготовлению и использованию наркотиков и неуважение к власти и государству, призывы к массовым беспорядкам и суициду, детская порнография.