В МИДе объяснили отсутствие открытой агрессии со стороны Запада

Западные страны не предпринимают открытых агрессивных шагов в отношении России, так как страна выстроила не позволяющую этого сделать систему обороны. Об этом заявила 14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, за последние годы Россия выстроила систему обороны, не позволяющую агрессорам нападать на нее. На Западе, добавила дипломат, это четко понимают.

Говоря о развитии информационных технологий, она отметила, что Запад чувствует слабость России в этой сфере, поэтому блокирует информационные каналы и документальные фильмы.

12 марта Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно снять ограничения, наложенные на фильм «Крым. Путь на Родину» на видеохостинге YouTube, и объяснить причины их введения.

Автор кинокартины Андрей Кондрашов назвал ограничение просмотра фильма актом диверсионной войны. Он выразил удивление в связи с тем, что, несмотря на недовольство США в отношении ленты, YouTube ранее не ограничивал доступ к ней.

На следующий день Захарова прокомментировал блокировку IT-компаниями США контента из России, отметив, что «платформы пошли вразнос, это смысловой и технологический тупик».

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина на круглом столе на тему «Вынужденное замедление «Твиттера» — выводы для всех» назвала ограничение доступа к этой кинокартине политическим давлением со стороны платформы. Она добавила, что фильм будет доступен на платформе «Точка.ру».