В Казахстане начали расшифровку бортового самописца разбившегося Ан-26

В Казахстане спасатели обнаружили бортовой самописец самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Алма-Ате. Специалисты уже приступили к его расшифровке, сообщает в воскресенье, 14 марта, пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Отмечается, что правительство республики создало экспертную комиссию для выяснения причин авиакатастрофы. В нее вошли представители КНБ, а также министерств обороны и внутренних дел.

«В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой самописец (т.н. черный ящик) извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время», — уточнили в пресс-службе.

С родными и близкими экипажа разбившегося самолета работают психологи, подчеркнули в ведомстве. Для оказания медицинской помощи задействованы специалисты госпиталя КНБ в Алма-Ате.

Кроме того, уточняется, что КНБ оказывает материальную и другую необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Речь идет в том числе и об организации похорон и перелета родителей одного из погибших из Петропавловска в Алма-Ату.

Ранее в воскресенье в ведомстве рассказали, что экипаж разбившегося при крушении Ан-26 в Алма-Ате был опытным и профессионально подготовленным.

КНБ также назвал имена и звания погибших военнослужащих. Среди них — штурман авиационного отдела майор Габит Барлыкбаев, бортовой техник летной группы капитан Досжан Баймуратов, штурман экипажа летной группы старший лейтенант Мухтар Сагимбаев, старший бортовой механик летной группы сержант Евгений Васильков.

Крушение военного самолета Ан-26, принадлежавшего Комитету национальной безопасности Казахстана, произошло при заходе судна на посадку в аэропорт Алма-Аты 13 марта. Воздушное судно летело в Алма-Ату из Нур-Султана, около 17:20 (14:20 мск) связь с бортом пропала. После этого была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта направились на место инцидента. По предварительным данным, самолет упал в торце взлетно-посадочной полосы.

В республиканском МЧС сообщили, что в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще двое выжили и были госпитализированы. Позже их прооперировали. Их состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свои соболезнования семьям погибших и поручил установить причины крушения, писала «Газета.ру».

В пресс-службе Главной военной прокуратуры республики отметили, что расследование происшествия начато по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» Уголовного кодекса Казахстана, передавал «Интерфакс-Казахстан».

Позже стало известно, что профильные органы Казахстана рассматривают три основные версии крушения: погодные условия, человеческий фактор и техническая неисправность.