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Welt узнала о случайном финансировании террористов властями ФРГ

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Финансовая помощь, оказанная немецкими властями местному бизнесу в условиях карантина, объявленного из-за коронавируса, могла быть направлена получателями на финансирование терроризма в зонах боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом 14 марта сообщило немецкое издание Welt.

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По данным издания, только в Берлине уже ведутся расследования в отношении более 60 человек и объединений мечетей.

«В отдельных случаях есть подозрения в прямом финансировании терроризма», — заявили газете в полиции города.

Расследование ведут служба государственной безопасности и прокуратура. Финансовую помощь из-за пандемии получили члены салафитской и антисемитской ассоциации «Джамаату»(запрещена в России), которую недавно запретил сенат Берлина.

Как напоминает издание, убийца с берлинской рождественской ярмарки на Брайтшайдплац Анис Амри часто бывал на собраниях этой запрещенной организации.

Теракт на рождественской ярмарке в Берлине был совершен 19 декабря 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился Амри, протаранил толпу посетителей. Погибли 12 человек, травмы разной степени тяжести получили 48.

Террорист погиб в перестрелке с полицейскими.

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