Шатунов рассказал об убийстве участника «Ласкового мая» у него на глазах

Экс-участник группы «Ласковый май», певец Юрий Шатунов рассказал об убийстве бывшего клавишника коллектива Михаила Сухомлинова.

Нападение произошло осенью 1993 года около дома Шатунова. На тот момент Сухомлинов уже покинул группу, но оставался в хороших отношениях с вокалистом.

«Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера», — пояснил он в эфире телеканала «Россия 1» 13 марта.

После этого Шатунов вышел во двор и увидел Сухомлинова, лежащего в крови. Пули попали в шею.

«Смотрю, у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь», — уточнил певец.

По его словам, 18-летний музыкант умер у него на руках, пишет «Газета.ru».

Осенью 2020 года Шатунов сообщил о смерти экс-солиста группы «Ласковый май» Александра Прико. Он скончался в Санкт-Петербурге на 69-м году жизни.

О госпитализации Прико стало известно в начале августа. Мужчина обратился к врачам из-за болей в груди и кашля. Сначала он подумал, что болен коронавирусом, однако впоследствии анализы этого не подтвердили. Медики обнаружили у пациента онкологическое заболевание.