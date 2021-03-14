Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Большунов стал шестым в заключительной гонке этапа Кубка мира
Мир
На Украине рассказали о планах начать войну за Крым в 2014 году
Мир
В Париже полицейский застрелил угрожавшего ему с ножом мужчину
Наука
Единственная женщина в отряде космонавтов РФ отправится на МКС
Общество
Путин проведет большое совещание по Крыму
Мир
Ячейка «Слуги народа» в Киеве сместила попавшего под санкции США главу
Мир
В Ирландии рекомендовали приостановить применение вакцины от AstraZeneca
Общество
В Москве началась оттепель
Мир
Букингемский дворец привлек юристов к расследованию жалоб на Меган Маркл

Шатунов рассказал об убийстве участника «Ласкового мая» у него на глазах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-участник группы «Ласковый май», певец Юрий Шатунов рассказал об убийстве бывшего клавишника коллектива Михаила Сухомлинова.

Сезон охоты: почему осенью растет количество преступлений
Душевные болезни становятся причиной кровавых драм

Нападение произошло осенью 1993 года около дома Шатунова. На тот момент Сухомлинов уже покинул группу, но оставался в хороших отношениях с вокалистом.

«Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера», — пояснил он в эфире телеканала «Россия 1» 13 марта.

После этого Шатунов вышел во двор и увидел Сухомлинова, лежащего в крови. Пули попали в шею.

«Смотрю, у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь», — уточнил певец.

По его словам, 18-летний музыкант умер у него на руках, пишет «Газета.ru».

Осенью 2020 года Шатунов сообщил о смерти экс-солиста группы «Ласковый май» Александра Прико. Он скончался в Санкт-Петербурге на 69-м году жизни.

О госпитализации Прико стало известно в начале августа. Мужчина обратился к врачам из-за болей в груди и кашля. Сначала он подумал, что болен коронавирусом, однако впоследствии анализы этого не подтвердили. Медики обнаружили у пациента онкологическое заболевание.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021