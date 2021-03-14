Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля

Обвал курса доллара произойдет к концу апреля. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Кузнецов в воскресенье, 14 марта, «Вечерней Москве».

Эксперт считает, что в середине следующего месяца американская валюта вырастет до 75–76 рублей, а затем произойдет ее обвал почти до 71 рубля.

По его словам, рубль сможет укрепить свои позиции за счет роста цен на нефть, а также вследствие дальнейшего спроса на нефтепродукты из РФ. Кроме того, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, также сыграют в пользу российской валюты, отметил Кузнецов.

К негативным факторам, влияющим на денежную единицу России, можно отнести ожидание санкций Запада, COVID-19 и коррективы на фондовых рынках.

4 марта эксперты в беседе с «Известиями» рассказали о перспективах решения ОПЕК+ о сохранении текущих квот на добычу нефти на апрель.

По словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, решение сохранить квоты на добычу нефти может способствовать укреплению рублевых активов. В частности, курс рубля к доллару может показать уровни 72–73.

13 января рубль назвали самой недооцененной мировой валютой в соответствии с «индексом бигмака».

Так, цена на бигмак в США в январе 2021 года составила $5,66, а в России — 135 рублей, что эквивалентно $1,81. Чтобы сэндвич имел одну и ту же стоимость, необходим курс доллара в 23,85 рубля. В реальности же этот показатель почти в три раза выше.