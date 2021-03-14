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Ячейка «Слуги народа» в Киеве сместила попавшего под санкции США главу

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Депутат парламента Украины Александр Дубинский, в январе попавший под санкции США, был смещен с поста главы киевской областной организации правящей в стране партии «Слуга народа». Решение об этом депутаты приняли в ходе внеочередной конференции регионального отделения партии, говорится 14 марта в сообщении на сайте политической силы.

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Председателем избрали Андрея Мотовиловца. Внеочередная конференция была созвана для рассмотрения вопроса о дальнейшем пребывании Дубинского на посту руководителя. Участникам мероприятия не понравилось и то, что в субботу Дубинский был включен в состав руководящего органа партии — национальный совет общин.

Члены областной ячейки «Слуги народа» заявили о необходимости исключения Дубинского из партии.

В январе Вашингтон ввел санкции против семи граждан и четырех медиакомпаний Украины «из-за вмешательства» в президентские выборы в США. В разгар политической кампании в США Дубинский якобы «нанес прямой удар по кандидату демократов Джо Байдену», заявив о коррупционных связях украинских чиновников и Демократической партии США, писали украинские СМИ.

После введения санкций Киев пообещал открыть уголовные дела на тех, кто мог быть причастен к вмешательству в американские выборы.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский предложил Дубинскому покинуть фракцию. 1 февраля фракция партии в Верховной раде исключила его из своего состава.

Сам Дубинский 18 января заявил, что минфин США ввел против него санкции за вмешательство в выборы президента 2020 года ошибочно, в результате доноса. В американском минфине отметили, что лица и организации, попавшие в санкционный список, являются частью якобы связанной с Россией «сети влияния», имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу.

Деркач в 2020 году во время президентской гонки в США обнародовал две части записей якобы телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и избранного президента США Джо Байдена. По словам украинского политика, они свидетельствуют о международной коррупции и госизмене экс-главы Украины. Порошенко заявил о фабрикации записей.

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