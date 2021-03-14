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В Ирландии рекомендовали приостановить применение вакцины от AstraZeneca
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В Ирландии рекомендовали приостановить применение вакцины от AstraZeneca

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Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии посоветовал приостановить применение вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca из-за случаев нарушения свертываемости крови у взрослых после прививки. Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказали в ирландском министерстве здравоохранения.

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«Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о четырех новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки», — отмечается в публикации ведомства в Twitter.

Уточняется, что связь между указанными проблемами и вакциной не выявлена. Однако отказ от использования препарата можно назвать мерой предосторожности, подчеркнули в минздраве.

Накануне стало известно, что трое медицинских работников в Норвегии попали в больницу с тромбами после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Как уточнило агентство страны по лекарственным средствам, также известно о серьезных или незначительных кровотечениях у нескольких молодых пациентов, привившихся той же вакциной.

За день до этого в Словакии скончалась 38-летняя учительница, она умерла после прививки от COVID-19, при которой использовался препарат AstraZeneca.

12 марта в Италии начали расследования по факту смерти нескольких пациентов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом той же компании. За день до этого Дания решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после ее применения. Вслед за ней власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение.

AstraZeneca в ответ на действия этих стран заявила, что ее препарат от COVID-19 по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в свою очередь рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет оснований говорить, что их вызывает именно препарат.

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