Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Большунов стал шестым в заключительной гонке этапа Кубка мира
Мир
На Украине рассказали о планах начать войну за Крым в 2014 году
Мир
В Париже полицейский застрелил угрожавшего ему с ножом мужчину
Наука
Единственная женщина в отряде космонавтов РФ отправится на МКС
Общество
Путин проведет большое совещание по Крыму
Мир
Ячейка «Слуги народа» в Киеве сместила попавшего под санкции США главу
Мир
В Ирландии рекомендовали приостановить применение вакцины от AstraZeneca
Общество
В Москве началась оттепель
Мир
Букингемский дворец привлек юристов к расследованию жалоб на Меган Маркл

В Москве началась оттепель

0
Выделить главное
вкл
выкл

В столицу пришла оттепель. В воскресенье днем температура в Москве держится выше +1 °C. В течение суток столбик термометра покажет +4...+6 °C. Также в городе высокая относительная влажность и облачность, сообщает телеканал «Известия». В понедельник синоптики обещают такую же температуру. По данным метеорологов на будущей неделе обильных осадков не ожидается.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021