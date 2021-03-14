В Москве началась оттепель

В столицу пришла оттепель. В воскресенье днем температура в Москве держится выше +1 °C. В течение суток столбик термометра покажет +4...+6 °C. Также в городе высокая относительная влажность и облачность, сообщает телеканал «Известия». В понедельник синоптики обещают такую же температуру. По данным метеорологов на будущей неделе обильных осадков не ожидается.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.