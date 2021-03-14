СК проверит обстоятельства смерти иностранного студента в общежитии в Тамбове

Иностранный студент умер в общежитии Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, следственные органы проводят проверку. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Известно, что молодому человеку было 19 лет, он приехал на учебу в Россию из Египта.

«Обстоятельства его гибели устанавливаются следователями СУ СК по региону в рамках процессуальной проверки», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, смерть иностранца не носит криминального характера.

В феврале в Новосибирске на два месяца арестовали 22-летнего студента, обвиняемого в убийстве одногруппника. СК установил личности свидетелей, произвел осмотр места происшествия и тела погибшего. Было обнаружено и изъято орудие преступления, назначены необходимые экспертизы.