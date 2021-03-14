Зюганов предложил ввести налог для «подозрительно богатых»

Налог на «подозрительно богатых» россиян необходимо ввести в России, таким мнением поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» и реально проверять чиновников на соответствие их расходов доходам!» — написал политик на своей странице в Twitter. Так он оценил инициативу Минтруда ограничить получение детских выплат семьями, которые по документам зарабатывают мало, но на деле владеют несколькими домами, квартирами, автомобилями и сбережениями.

Как добавляет «Газета.ру», властям России надо одновременно с введением нового налога ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, заявил Зюганов. Этот документ требует соответствия доходов и расходов чиновников.

В Минтруде полагают, что ряд российских семей скрывает от властей реально получаемые доходы, не имея при этом официальных зарплат.

В настоящее время, чтобы получить помощь от государства, доходы в семье должны быть ниже установленной в регионе черты бедности. Из-за этого адресатами выплат становятся формально безработные люди с высокими серыми доходами.

Накануне Минтруд сообщил, что размер детских выплат планируется увеличить на 50–100% прожиточного минимума в субъекте проживания ребенка, если базовая сумма начислений не позволяет семье переступить черту бедности. Задачи обновления правил заключаются в обеспечении максимальной адресности выплат, а также в проведении комплексной оценки нуждаемости. При этом должен быть сохранен простой способ получения выплаты.