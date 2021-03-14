Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Большунов стал шестым в заключительной гонке этапа Кубка мира
Мир
На Украине рассказали о планах начать войну за Крым в 2014 году
Мир
В Париже полицейский застрелил угрожавшего ему с ножом мужчину
Наука
Единственная женщина в отряде космонавтов РФ отправится на МКС
Общество
Путин проведет большое совещание по Крыму
Мир
Ячейка «Слуги народа» в Киеве сместила попавшего под санкции США главу
Мир
В Ирландии рекомендовали приостановить применение вакцины от AstraZeneca
Общество
В Москве началась оттепель
Мир
Букингемский дворец привлек юристов к расследованию жалоб на Меган Маркл

Зюганов предложил ввести налог для «подозрительно богатых»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Налог на «подозрительно богатых» россиян необходимо ввести в России, таким мнением поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Проверка на прочность: россиянам перевели соцвыплаты в рекордные сроки
Как банкам удалось перестроиться во время пандемии и оказать помощь гражданам

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» и реально проверять чиновников на соответствие их расходов доходам!» — написал политик на своей странице в Twitter. Так он оценил инициативу Минтруда ограничить получение детских выплат семьями, которые по документам зарабатывают мало, но на деле владеют несколькими домами, квартирами, автомобилями и сбережениями.

Как добавляет «Газета.ру», властям России надо одновременно с введением нового налога ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, заявил Зюганов. Этот документ требует соответствия доходов и расходов чиновников.

В Минтруде полагают, что ряд российских семей скрывает от властей реально получаемые доходы, не имея при этом официальных зарплат.

В настоящее время, чтобы получить помощь от государства, доходы в семье должны быть ниже установленной в регионе черты бедности. Из-за этого адресатами выплат становятся формально безработные люди с высокими серыми доходами.

Накануне Минтруд сообщил, что размер детских выплат планируется увеличить на 50–100% прожиточного минимума в субъекте проживания ребенка, если базовая сумма начислений не позволяет семье переступить черту бедности. Задачи обновления правил заключаются в обеспечении максимальной адресности выплат, а также в проведении комплексной оценки нуждаемости. При этом должен быть сохранен простой способ получения выплаты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021