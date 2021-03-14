Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Лыжница Ступак стала второй в общем зачете Кубка мира
Общество
За сутки в России выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса
Наука
SpaceX выведет на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
Мир
Украинские пограничники задержали россиянина и белоруса
Мир
Кравчук обвинил Россию в «нежелании мира»
Мир
Times узнала о планах Лондона признать Россию «самой большой угрозой»
Мир
Экс-премьер Украины заявил об обнищании населения страны
Экономика
Эксперт предрек обвал доллара к концу апреля
Мир
Французский историк перечислил стереотипы о россиянах
Сюжет:

Число выявленных случаев коронавируса в Москве превысило 1 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве число зарегистрированных случаев коронавируса превысило отметку в 1 млн человек. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием.

Освободили проезд: в Москве смягчили коронавирусный режим
Жители столицы старше 65 лет с 8 марта вновь смогут пользоваться социальными картами в общественном транспорте

Так, с начала пандемии зафиксировано 1 000 394 пациентов с COVID-19. В России же общее число пациентов с подтвержденным диагнозом достигло 4 390 608.

За минувшие сутки в Москве выявили 1905 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в РФ зарегистрировали 10 083 заболевших за 24 часа.

10 марта мэр столицы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение маски в метро и запрет на проведение массовых мероприятий возможно будут действовать в Москве и после отмены большинства противоковидных ограничений весной. По его словам, решения об отмене действующих ограничений зависят от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

5 марта глава города выразил надежду на то, что все ключевые мероприятия в Москве в текущем году состоятся, в том числе и Урбанистический форум. Как он добавил, власти Москвы активно готовятся к фестивальной деятельности.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021