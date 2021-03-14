Число выявленных случаев коронавируса в Москве превысило 1 млн

В Москве число зарегистрированных случаев коронавируса превысило отметку в 1 млн человек. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием.



Так, с начала пандемии зафиксировано 1 000 394 пациентов с COVID-19. В России же общее число пациентов с подтвержденным диагнозом достигло 4 390 608.



За минувшие сутки в Москве выявили 1905 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в РФ зарегистрировали 10 083 заболевших за 24 часа.

10 марта мэр столицы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение маски в метро и запрет на проведение массовых мероприятий возможно будут действовать в Москве и после отмены большинства противоковидных ограничений весной. По его словам, решения об отмене действующих ограничений зависят от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

5 марта глава города выразил надежду на то, что все ключевые мероприятия в Москве в текущем году состоятся, в том числе и Урбанистический форум. Как он добавил, власти Москвы активно готовятся к фестивальной деятельности.

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