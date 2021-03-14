Шеф-редактор Bild отстранен от работы после обвинений в харассменте

Шеф-редактор немецкого издания Bild Юлиан Райхельт отстранен от работы в связи с обвинениями в домогательствах от как минимум шести сотрудниц газеты. Об этом в субботу, 13 марта, сообщило издание Der Spiegel.

Отмечается, что в настоящий момент все обстоятельства по данному делу выясняет специальная комиссия под руководством главы отдела соблюдения правил компании Флориана фон Гетца. Расследование коснется в том числе и факта злоупотребления полномочиями.

Der Spiegel ранее, 8 марта, писал о представленных Райхельту обвинениях от имени шести его сотрудниц.

Как уточняется, в отношении мужчины организовали расследование после жалоб сотрудниц. Они утверждали, что шеф-редактор злоупотреблял служебными полномочиями и использовал рабочую иерархию в корыстных целях.

В статье пояснили, что против Райхельта могут быть выдвинуты обвинения в принуждении и психологическом давлении.

9 марта стало известно, что шестая бывшая сотрудница администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в неподобающем поведении. Женщина заявила, что он «непристойно прикасался» к ней во время встречи в его особняке в 2020 году. Комментарии от губернатора последовали не сразу. Отмечалось, что женщина не подавала официальную жалобу в канцелярию губернатора.