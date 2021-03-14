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Вильфанд призвал не бояться глобального потепления

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что глобальное потепление неизбежно. На изменение климата больше всего влияет деятельность человека. Потепление будет, даже если избавиться от парниковых газов, сообщает телеканал «Известия». Метеоролог призвал не бояться изменений климата. По прогнозам Романа Вильфанда, зима в Северном полушарии не будет длиться до двух месяцев даже к концу тысячелетия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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