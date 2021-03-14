В Москве началась оттепель

Температура в Москве после аномальных морозов превысила отметку в ноль градусов. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России в воскресенье, 14 марта.

Так, в 12:00 температура воздуха в столице достигла +0,8 градуса. При этом отмечается высокая относительная влажность (87,1%) и облачность, атмосферное давление составляет 743 мм ртутного столба.

Накануне главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что горожан ожидает потепление. Она пообещала в текущие выходные весеннюю погоду с температурой около 0 градусов.

При этом, по словам синоптика, начиная с 14 марта в Москве ожидаются осадки, а воздух прогреется до 4–6 градусов выше нуля. В ночь на 15 марта столбики термометров покажут +1...+3 градуса, а днем — +3...+5 градусов. К середине следующей недели опять похолодает, однако сильных морозов ждать не стоит.