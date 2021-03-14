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В Британии предсказали поражение своей армии в танковом сражении с РФ

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Потенциальный вооруженный конфликт с Россией может завершиться не в пользу Великобритании. К такому выводу пришли в комитете по обороне палаты общин британского парламента.

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«Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, несомненно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой c устаревающей и даже устаревшей бронетехникой», — отмечается в докладе комитета.

По данным авторов, многие боевые машины в стране служат уже более 30 лет и характеризуются низкой механической надежностью. Также их огневая мощь, как говорится в докладе, уступает ракетным и артиллерийским системам современности.

Парламентарии уверены, что минобороны и руководство армии осознают важность модернизации парка военной техники, однако в результате провалов различных программ техника постоянно устаревает. Это, в свою очередь, негативно сказывается на мощи армии, в особенности по сравнению с «потенциально равным противником» в лице России.

Кроме того, в отчете указано, что после окончания холодной войны парк боевых машин Великобритании регулярно сокращали, в настоящее время страна располагает 227 танками против 1200 в 1990 году.

Ранее, в марте, превосходство России в случае масштабной войны признали также шведские эксперты НИИ оборонных исследований. По их мнению, у РФ будет явное превосходство в том случае, если на оборонную подготовку Запада не хватит времени. При этом добавляется, что такое преимущество может достаточно долго длиться.

20 февраля журнал National Interest включил Российскую армию в топ-5 самых мощных в мире, отдав стране второе место. В материале указывается на активно возрождающийся флот. Ожидается, что в 2021 году новое поколение российских стратегических подводных лодок и субмарин с крылатыми ракетами даст стране ряд преимуществ.

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