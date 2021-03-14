«Локомотив» прокомментировал избиение игрока ЮФЛ футболистами «Чертаново»

Несколько футболистов юношеской футбольной команды «Чертаново» совершили нападение на игрока из московского «Локомотива» поле завершившегося матча. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает пресс-служба столичного «Локомотива».

«13 марта после игры ЮФЛ-2 (Юношеская футбольная лига) «Локомотив» — «Чертаново» серьезные травмы получил игрок нашей команды Максим Шнапцев. Несколько футболистов соперника напали на него после матча», — говорится в заявлении.

Директор спортивной школы ФК «Локомотив» Алексей Щиголев также сообщил, что в настоящий момент клуб совместно с правоохранительными органами изучает детали инцидента. По его словам, команда будет добиваться соответствующего наказания для нападавших в рамках законодательства РФ.

«Футбол — спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на поле», — отметил он.

Как сообщила пресс-служба ЮФЛ, Российский футбольный союз намерен разобраться в ситуации, подчеркнув, что подобные случаи недопустимы.

Ранее в этот день сообщалось, что матч прошел на поле «Локомотива» в субботу, 13 марта, и завершился победой хозяев со счетом 2:1. В управлении МВД России по Москве отметили, что в 21:30 в полицию поступила телефонограмма из больницы о поступлении к ним несовершеннолетнего с телесными повреждениями, которые, с его слов, он получил на Большой Черкизовской улице, 125, от известных ему граждан.