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Лыжница Ступак стала второй в общем зачете Кубка мира

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Россиянка Юлия Ступак пришла третьей в гонке преследования на 30 км свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине, став второй в общем зачете первенства. Об этом 14 марта сообщил «Спорт-Экспресс».

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Первое место в гонке заняла норвежка Хайди Венг из Норвегии. Второй финишировала шведка Эбба Андерссон.

Победу в общем зачете первенства одержала американка Джессика Диггинс, третье место завоевала Андерссон. Накануне Ступак выиграла масс-старт на 10 км классическим стилем.

13 марта россиянин Александр Большунов стал первым в гонке на трассе 15 км классическим стилем. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, третьим пришел еще один представитель Норвегии Пол Голберг.

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