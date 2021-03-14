Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов спрогнозировал обвал курса доллара к концу апреля. Укрепится российская валюта за счет роста цен на нефть.

«Дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, также сыграют в пользу рубля», — сказал эксперт 14 марта «Вечерней Москве».

По его мнению, стоит ожидать новых рекордов от рубля. Так, стоимость евро может снизиться до 85,45 рубля, а доллар и вовсе обвалится до 70–71 рубля.

Среди негативно влияющих на российскую валюту факторов Кузнецов назвал ожидание санкций Запада, коронавирус и коррективы на фондовых рынках.

4 марта эксперты в беседе с «Известиями» рассказали о перспективах решения ОПЕК+ о сохранении текущих квот на добычу нефти на апрель.

По словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, решение сохранить квоты на добычу нефти может способствовать укреплению рублевых активов. В частности, курс рубля к доллару может показать уровни 72–73.

13 января рубль назвали самой недооцененной мировой валютой в соответствии с «индексом бигмака».

Так, цена на бигмак в США в январе 2021 года составила $5,66, а в России — 135 рублей, что эквивалентно $1,81. Чтобы сэндвич имел одну и ту же стоимость, необходим курс доллара в 23,85 рубля. В реальности же этот показатель почти в три раза выше.