Украинские пограничники задержали россиянина и белоруса

Пограничники на Украине задержали россиянина и белоруса, которые предположительно незаконно пересекли границу в обход контрольно-пропускного пункта. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы страны.

«Пограничники Луцкого отряда задержали двух мужчин, которые незаконным образом попали на территорию Украины из Белоруссии. Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела «Свитязь» вблизи пункта пропуска «Пища», — говорится на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что у задержанных имелись паспорта, но попасть на территорию Украины они решили незаконно. Также они добавили, что намеревались совершить нелегальное путешествие в страны Европейского союза.

В настоящее время мужчины переданы в пограничное подразделение для проведения проверки.

Ранее, в марте, сообщалось, что американские пограничники задержали почти 100 тыс. мигрантов на границе с Мексикой. Отмечается, что это самый высокий показатель числа арестов за февраль с 2006 года. В частности, в феврале данная цифра составила 78 тыс.