Финансовый аналитик спрогнозировал обвал доллара в апреле

На фоне подъема цены на нефть российский рубль продолжает укреплять свои позиции, а в апреле в России снизится курс доллара США и евро, заявил 14 марта финансовый аналитик Андрей Кузнецов.

По его словам, в пользу рубля сыграет продолжение спроса на российскую нефть, начало налогового периода и выплаты по НДС. Как Кузнецов отметил в беседе с «Вечерней Москвой».

Как пишет «Газета.ру», доллар в середине апреля достигнет 75-76 рублей, однако к концу месяца обвалится до 70-71 рубля. Курс евро также снизится до 85,45 рубля против сегодняшних 87,8 рублей.

Как полагает Кузнецов, на курс рубля повлияют западные санкции, вероятность введения еще более серьезных ограничений, распространение коронавируса и коррективы на фондовых рынках.

В конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно. Доли доллара США и евро были снижены с 45 до 35%. Доля фунтов стерлингов осталась на уровне 10%.

В марте финансовый холдинг UBS спрогнозировал значительный рост рубля к доллару в этом году. Курс американской валюты к июню должен опуститься до 68 рублей, а к сентябрю — до 65. Примерно на этом уровне доллар останется до марта будущего года. Аналитики UBS видят главными факторами роста рубля оживление мировой экономики и восстановление цен на нефть.