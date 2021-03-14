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В Британии предсказали поражение своей армии в танковом сражении с Россией

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Столкновение британских подразделений с танковыми частями России в случае военных действий приведет к поражению Соединенного Королевства, говорится в докладе комитета по вопросам обороны палаты общин. Выдержки из доклада 14 марта привело информагентство PA.

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В документе отмечается, что британские солдаты «безусловно, оставаясь одними из лучших в мире», с высокой долей вероятности будут разбиты российскими танковыми частями, так как бронетехника королевства значительно устарела.

«Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», — говорится в документе.

Эксперты пришли к выводу, что нынешнее состояние бронетехники Великобритании не позволяет стране вносить серьезный вклад в «сдерживание» России сухопутными силами НАТО.

Комитет полагает, что необходима модернизация, на которую уйдет порядка четырех лет.

При этом сам процесс уже запоздал, так как вооруженные силы РФ обновились и обзавелись современными техническими средствами.

Накануне The Times сообщала, что на модернизацию британской армии потратят более £80 млрд ($110 млрд), а со следующего года будет прекращена эксплуатация 758 боевых машин пехоты Warrior. Вместо них появится около 50 бронированных машин Boxer.

11 марта шведские эксперты НИИ оборонных исследований признали, что Россия будет иметь превосходство над странами НАТО в случае масштабной войны. По их мнению, США понадобится не менее двух месяцев, чтобы прибыть на территорию Швеции с более крупными сухопутными войсками, и, несмотря на преимущество в воздухе и на море, страны НАТО проводят недостаточно учений.

Москва неоднократно призывала НАТО к снижению напряженности и отказу от запугивания стран несуществующей «российской угрозой». В Минобороны РФ указывали, что данный повод используется для усиления альянса у границ РФ.

21 февраля National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира. В материале указывается на активно возрождающийся флот. Ожидается, что в 2021 году новое поколение российских стратегических подводных лодок и субмарин с крылатыми ракетами даст стране ряд преимуществ.

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