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Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Усть-Джегуте

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В министерстве здравоохранения Карачаево-Черкесии рассказали о том, что пострадавшие при пожаре в пункте выдачи товаров интернет-магазина в городе Усть-Джегута доставлены в больницу Махачкалы в Дагестане. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Трех человек в час ночи отвезли в Махачкалу: одну девушку и двух парней. Состояние у них тяжелое», — отмечается в заявлении.

По словам собеседника агентства, в больнице остались еще двое пострадавших, они также находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв газа в пункте выдачи интернет-магазина, расположенном в одном из домов на улице Курортная, произошел ранее, в субботу, 13 марта.

Как уточнял РЕН ТВ, после взрыва начался пожар. По данным МВД республики, в результате происшествия пострадали пять человек, среди которых один мужчина и четыре женщины.

По факту происшествия региональная прокуратура начала проверку.

В пресс-службе регионального главного управления МЧС, в свою очередь, уточнили, что пожар уже ликвидирован. Его площадь составила 30 кв. м. На момент прибытия спасателей к месту ЧП все пятеро пострадавших были отправлены в городе Черкесск в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу. Туда же направились ведомственные психологи для работы с родственниками пострадавших. Отмечалось, что еще трое пострадавших будут перевезены в ожоговый центр в Махачкалу. Все потерпевшие получили ожоги лица от 10 до 70%.

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