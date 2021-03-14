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Госсекретарь США осудил задержания на форуме муниципальных депутатов в Москве

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал задержания на форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация. По его словам, основания для задержаний якобы «сомнительны».

«Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях», - написал госсекретарь в Twitter.

14 марта представители организации «Объединенные демократы» — проект признанной нежелательной организации «Открытая Россия» намеревались провести мероприятие в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе, но нарушали эпидемиологические нормы.

Задержаны были муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, а также экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Кроме того, на форуме оказалась несовершеннолетняя девочка.

Цель пребывания школьницы на данном мероприятии неизвестна.

В 2017 году Генпрокуратура России внесла британские организации OR Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в список «нежелательных». Позже на членов движения начали составлять протоколы о содействии «нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП).

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