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В Казахстане рассказали об экипаже разбившегося Ан-26

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Экипаж разбившегося при крушении Ан-26 в Алма-Ате был опытным и профессионально подготовленным. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ РК).

«Экипаж военно-транспортного самолета Ан-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан. Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

КНБ РК также назвал имена и звания погибших военнослужащих. Среди них: штурман авиационного отдела майор Габит Барлыкбаев, бортовой техник летной группы капитан Досжан Баймуратов, штурман экипажа летной группы старший лейтенант Мухтар Сагимбаев, старший бортовой механик летной группы сержант Евгений Васильков.

Крушение военного самолета Ан-26 произошло ранее, в субботу, 13 марта, при заходе судна на посадку в аэропорт Алма-Аты. Воздушное судно летело в Алма-Ату из Нур-Султана, около 17:20 (14:20 мск) связь с бортом пропала. После этого была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта направились на место инцидента. По предварительным данным, самолет упал в торце взлетно-посадочной полосы.

В республиканском МЧС сообщили, что в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще двое выжили и были госпитализированы. Уточнялось, что они находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте крушения, по данным ведомства, работали 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алма-Аты.

В авиационной службе Комитета национальной безопасности Казахстана в свою очередь уточнили, что потерпевший крушение Ан-26 принадлежал именно этому ведомству.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свои соболезнования семьям погибших и поручил установить причины крушения, писала «Газета.ru».

В пресс-службе главной военной прокуратуры республики отметили, что расследование происшествия начато по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» Уголовного кодекса Казахстана, передавал «Интерфакс-Казахстан».

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