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В иркутском МЧС призвали не сжигать чучело Масленицы из-за ветра
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Появилось видео обрушившейся на Иркутскую область метели

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Штормовой ветер обрушился на Иркутскую область 14 марта, скорость ветра достигает 27 м/c, местами - до 35 м/с, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В превентивных целях проведено временное отключение электроснабжения в 78 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях. Так, без электричества пока остаются жители в Иркутске, Ангарске и других районах региона. Ориентировочное время подключения электроснабжения 18:00 мск в воскресенье.

При этом в акватории озера Байкал в проливе Малое Море зарегистрированы порывы ветра до 35 м/с и метель. МЧС призвало граждан воздержаться от поездок по ледовой переправе.

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры из Иркутской области. Спасатели помогают попавшим в беду туристам, которых непогода застала в палатках в походе. Кроме того, в снежные заносы массово попадают автомобили. На кадрах видно, что видимость на дорогах значительно ухудшилась

24 февраля стало известно о том, что в Челябинской области из-за непогоды без электричества остались 126 населенных пунктов. По большей части от отключения электроэнергии пострадали населенные пункты в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком.

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