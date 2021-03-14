Европейскому союзу предрекли Frexit

Отсутствие существенной поддержки Европы ряду стран во время кризиса из-за пандемии COVID-19 может спровоцировать Frexit. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила газета Le Figaro.

Обозреватель Лоран Эрбле говорит о возможном выходе Франции из Евросоюза (ЕС), проводя аналогию с Великобританией (Brexit). По его словам, кризис в сфере здравоохранения в Европе позволил промышленности «практически уйти из экономики», так как 80% лекарств производятся за пределами стран, а предприятия, изготавливающие маски, практически исчезли. Множество государств уже покупают вакцины от COVID-19 у России и Китая в обход решений ЕС.

Эрбле говорит о том, что подобное положение является «прямой ответственностью Евросоюза», который вместо реальной помощи предлагает странам отказаться от больших расходов на медицину. Он также уточняет, что, к примеру, в США был принят уже третий план помощи за два года, сумма достигает 5 трлн. долларов, в ЕС —- только 300 млрд. долларов.

Кроме того, по его словам, Великобритания оказалась более успешной в борьбе с коронавирусом, несмотря на «сложный путь после выхода страны из союза». Brexit показал, что «в действительности произошло с имиджем ЕС».

«ЕС — это лишь дополнительная и неадаптированная бюрократическая структура, которая парализует нас и отвлекает, и никогда не служит нашим интересам», — пишет Эрбле.

Журналист также указал, что пандемия помогла найти сторонников аргументов в пользу Frexit, так как организация кампании по данному предложению является реальной.

Известно, что 23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британских граждан высказались за выход Великобритании из состава Европейского союза. С июня 2017 года продолжались переговоры между Брюсселем и Лондоном. Страна официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января 2020 года.

Ранее, 13 марта, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, по его словам, вместе с коллегами из Австрии, Словении, Болгарии и Латвии написал письмо руководству Еврокомиссии и Евросовета с просьбой провести европейский саммит, чтобы обсудить диспропорции в распределении вакцин между странами ЕС.

При этом в тот же день британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подтвердила сообщения о новых задержках в поставках вакцины от COVID-19 в страны Евросоюза. Накануне агентство Reuters сообщило, что AstraZeneca сократила прогноз по поставке вакцины в I квартале на 25% — с 40 млн до 30 млн доз.

12 марта в Италии начали расследования по факту смерти нескольких пациентов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca. За день до этого Дания решила приостановить вакцинацию этим препаратом из-за возможного образования тромбов после ее применения. Вслед за ней власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение.

10 марта глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха Томас Мертенс назвал российскую вакцину качественной. Он похвалил работу российских исследователей и сам препарат против коронавируса. Глава STIKO выразил мнение, что в скором времени «Спутник V» будет зарегистрирован в Евросоюзе.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.