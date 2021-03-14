За сутки в России выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие 24 часа в России зафиксировано 10 083 случаев коронавирусной инфекции, сообщил в воскресенье, 14 марта, оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения заболевания.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (1905), за ней идет Санкт-Петербург (937), на третьем месте — Московская область (605).

«Зафиксировано 395 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 232 человек», — говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 4 390 608 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период скончались 92 090 пациентов, выздоровели 3 995 129 человек.

Ранее в марте представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что ситуация с COVID-19 в РФ немного улучшилась. По ее мнению, РФ выходит из пандемии с меньшими потрясениями, чем многие европейские государства.

5 марта вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране. По ее словам, уровень заболеваемости сейчас составляет 7,5 на 100 тыс. населения.

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