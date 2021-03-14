Протестующие в США требуют снять ограды с Капитолия в округе Колумбия

В США протестующие требуют снять ограждения с Капитолия. У здания конгресса собрались десятки людей с плакатами. Впрочем, акция протеста прошла мирно, передает телеканал «Известия». Высокий забор появился после штурма Капитолия. 6 января соратники Дональда Трампа прорвались в здание. Была сорвана совместная сессия конгресса по подсчету голосов выборщиков и оформления победы на выборах Джо Байдена.

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