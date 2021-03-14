Пострадавших при крушении самолета Ан-26 прооперировали

Пострадавшие при крушении Ан-26 в Казахстане прооперированы. Состояние двоих членов экипажа стабильно тяжелое. В авиакатастрофе четыре человека погибли. Авария случилась при заходе на посадку возле Алма-Аты, передает телеканал «Известия». Борт следовал из города Нур-Султан. Уточняется, что самолет принадлежит авиаслужбе КНБ Казахстана. Президент республики выразил соболезнования близким погибших.

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