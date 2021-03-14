Замглавы ЕК Тиммерманс назвал стратегию Евросоюза по вакцинации ошибочной

Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал, что Евросоюз допустил ошибки в стратегии по вакцинации от коронавируса.

Чиновник отметил, что понимает требования ускорить и обеспечить поставки вакцин в ЕС и считает, что совместный заказ препаратов был верным шагом. Однако это соглашение, по его мнению, было выгоднее таким богатым странам Евросоюза, как Германия, чем остальным.

«Это правда, что при заказе вакцин как в Брюсселе, так и в государствах-членах были допущены ошибки», — сказал он 14 марта в интервью Tagesspiegel AM Sonntag.

В то же время Тиммерманс призвал пока не подводить итоги действий властей, а дождаться окончания пандемии, когда точно станет понятно, что было ошибкой, а что верным решением.

Днем ранее Австрийское агентство печати сообщило, что пять стран ЕС, среди которых Болгария, Австрия, Латвия, Словения и Чехия, потребовали провести саммит ЕС, чтобы обсудить честность и справедливость распределения вакцин в объединении.

Авторы обращения считают, что распределять препараты стоит с учетом числа жителей тех или иных стран.

В Евросоюзе зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. При этом производители, например Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, несколько раз сообщали о проблемах с поставками препарата в ЕС.

Ожидалось, что Евросоюз получит не менее 2,3 млрд доз вакцин и к середине сентября сможет привить 70% жителей, но из-за перебоев с поставками могут возникнуть сложности.

Кроме того, более 10 стран ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель 9 марта заверил, что Европа лидирует в проявлении солидарности с менее благополучными странами в борьбе с коронавирусной инфекцией, и Евросоюзу необходимо «не дать ввести себя в заблуждение России и Китаю». Он счел ЕС лидером в борьбе с вирусом, но не объяснил проблемы с процессом вакцинации в самом союзе.

Российская вакцина «Спутник V» в настоящее время проходит процедуру экспертного изучения в ЕС.