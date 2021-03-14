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Воробьев назвал требующей чуткости вакцинацию от COVID-19

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Вакцинация от коронавируса требует чуткости, заявил 14 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев в программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, власти Подмосковья очень активно агитируют население сделать прививку.

«Это добровольное дело, я не могу заставить вас оголить руку, чтобы врач сделал укол, — это такой процесс, требующий чуткости, и мы стараемся ее проявлять», — сказал чиновник.

Говоря о ситуации с инфекцией в Подмосковье, он выразил мнение, что «ковид уходит». В начале марта в Подмосковье значительно уменьшили число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 15 февраля Воробьев напомнил, что, несмотря на улучшение ситуации с COVID-19 в регионе, его жителям необходимо продолжать соблюдать масочный режим.

Масштабная вакцинация населения от COVID-19 в России началась 18 января. О необходимости начала кампании в середине января заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире и это подтверждено на практике.

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