Врач оценил миф о вреде салата из помидоров и огурцов

Диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал о том, насколько в действительности вреден салат из помидоров и огурцов. Своим мнением он поделился на YouTube-канале.

На вопрос о том, действительно ли вредно смешивать огурцы с помидорами, и лучше их есть по отдельности, врач напомнил, что человек в течение дня потребляет множество различных продуктов, которые могут оставаться в желудочно-кишечном тракте на протяжении нескольких часов или даже суток. По его словам, после приема пищи в организме «смешивается еда».

Блажь это все, можно есть и огурцы, и помидоры. Можно есть всё, но желательно, питаться теми продуктами, которые растут над землей. За исключением чеснока и лука», указал специалист.

Ранее, 13 марта, Ковальков посоветовал начинать прием пищи с отрубей для того, чтобы избежать переедания. Он отметил, что перед приемом пищи нужно съесть горсть продукта и запить его водой.

11 марта главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян в беседе с РБК рассказал о самых опасных начинках для блинов. По словам специалиста, блины с начинкой могут быть опаснее для здоровья, чем блины без начинки, поскольку изготовителям сложнее соблюдать санитарные нормы при их изготовлении и хранении.