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Инспектор ДПС погиб в результате ДТП во Владивостоке

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Во Владивостоке в результате автомобильной аварии погиб инспектор ДПС, сообщили 14 марта в территориальном управлении МВД.

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Авария произошла в районе улицы Маковского. Отмечается, что автомобиль Toyota Carina столкнулся с Toyota Prius и наехал на инспектора ДПС и припаркованные неподалеку транспортные средства.

«В результате пострадал старший инспектор ДПС <...>, который позже скончался в реанимации», — говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников аварии. По предварительной информации, 22-летний водитель Toyota Prius ехал с превышением допустимой скорости.

Следственный комитет начал доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска Константин Мельников пострадал в ДТП. Чиновника госпитализировали и поместили в реанимацию.

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