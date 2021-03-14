Кардиолог назвал нетипичный симптом заболеваний сердца

Периодические появляющиеся отеки могут свидетельствовать о развивающейся патологии сердца, сосудов или эндокринной системы человека. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий 1-м кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов.

По его словам, к отекам надо относиться очень серьезно. «Они не всегда бывают связаны только с сердечно-сосудистой системой, это может быть и патология почек, и гормональные, и сосудистые осложнения», — отметил врач.

Отеки ног, особенно к вечеру, это подозрение на сердечную недостаточность, а такими заболеванием надо заниматься, указал специалист.

Также он посоветовал регулярно отслеживать уровень артериального давления и записывать его утренние и вечерние показатели в личном дневнике.

Как сообщалось в феврале, красные сеточки на лице и теле могут свидетельствовать не только о косметическом дефекте, но и о наличии сосудистой патологии. При их наличии необходимо обратиться к терапевту, чтобы исключить общие заболевания.