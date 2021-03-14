В Магадане школьника высадили из автобуса в 20-градусный мороз

Прокуратура Магаданской области начала проверку после того, как водитель маршрутного автобуса высадил школьника в мороз. Об этом 13 марта сообщается на сайте ведомства.

Как уточняет «Газета.ру», 13-летнего подростка без денег на транспортной карте высадили на остановке «Северное сияние» в Магадане. На улице в тот момент было около минус 20 градусов.

«Органами прокуратуры области незамедлительно организованы и проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника из автобуса», —  указали в прокуратуре.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов взял ситуацию на контроль, назвав произошедшее вопиющим случаем.

7 марта в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд. Отмечается, что оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья.