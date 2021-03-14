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Вакцину от коронавируса в РФ получили почти 7 млн человек

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Вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже более 7 млн человек, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он указал, что российский препарат в 100% случаев защищает от тяжелых случаев COVID-19.

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По словам специалиста, вне зависимости от тяжести случаев, «Спутник V» защищает с эффективностью в 91,6%.

При этом разработчики вакцины надеются, что она сможет защищать привитых пациентов на протяжении более двух лет, пишет 13 марта «РИА Новости».

Гинцбург посоветовал перенесшим COVID-19 людям проверять уровень антител и следить, чтобы он не был слишком низким. Говоря о противопоказаниях для вакцинации, эксперт указал, что даже при онкологических заболеваниях сделать прививку можно.

Гинцбург рассказал и про однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». По его словам, создание препарата на финальной стадии, идет его регистрация.

«Эта вакцина сейчас создана. Формально она практически готова к применению, там нечего изучать», — добавил глава центра.

9 марта шведские ученые из университета Умео назвали российскую вакцину «Спутник V» наиболее эффективным препаратом среди всех существующих от COVID-19.

В январе сделавший прививку российской вакциной репортер американской газеты The New York Times Эндрю Краммер похвалил работающих над препаратом ученых. По его мнению, «политизированное развертывание только скрыло хорошие результаты испытаний» этого препарата.

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