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Директор департамента мэрии Омска пострадал в ДТП
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Директор департамента мэрии Омска пострадал в ДТП

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Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска Константин Мельников доставлен в реанимацию после ДТП, сообщает в воскресенье, 14 марта, РЕН ТВ

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По данным телеканала, чиновник оказался в числе пострадавших в аварии на автодороге Омск - Муромцево. Всего в результате столкновения двух легковых автомобилей различные травмы получили три человека, госпитализированы двое.

По предварительным данным, водитель Kia не справился с управлением и выехал на встречку, где произошло столкновение с ВАЗ-2114. Отмечается, что состояние госпитализированных пострадавших оценивается как средне тяжелое.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Накануне в ГИБДД назвали самое аварийное время на российских дорогах. По данным ведомства, наибольшее число аварий на российских дорогах происходит вечерами пятницы и субботы в период с 17:00 до 19:00

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