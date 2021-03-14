Директор департамента мэрии Омска пострадал в ДТП

Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска Константин Мельников доставлен в реанимацию после ДТП, сообщает в воскресенье, 14 марта, РЕН ТВ

По данным телеканала, чиновник оказался в числе пострадавших в аварии на автодороге Омск - Муромцево. Всего в результате столкновения двух легковых автомобилей различные травмы получили три человека, госпитализированы двое.

По предварительным данным, водитель Kia не справился с управлением и выехал на встречку, где произошло столкновение с ВАЗ-2114. Отмечается, что состояние госпитализированных пострадавших оценивается как средне тяжелое.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Накануне в ГИБДД назвали самое аварийное время на российских дорогах. По данным ведомства, наибольшее число аварий на российских дорогах происходит вечерами пятницы и субботы в период с 17:00 до 19:00