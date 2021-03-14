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Власти изучат три версии крушения Ан-26 в Казахстане

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Профильные органы Казахстана рассматривают три основных версии крушения военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты. Об этом 14 марта сообщил телеканал «Алматы».

«Причину инцидента выясняют специалисты Комитета национальной безопасности», — отметили журналисты. Среди основных причин крушения самолета — погодные условия, человеческий фактор и техническая неисправность.

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Крушение военного самолета Ан-26 произошло накануне при заходе воздушного судна на посадку в аэропорт Алма-Аты. Самолет направлялся в город из Нур-Султана.

В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще двое выжили и были госпитализированы. Пациентов прооперировали, они находятся в тяжелом состоянии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким военнослужащих и пожелал скорого выздоровления пострадавшим. Кроме того, он поручил выяснить причину крушения самолета.

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