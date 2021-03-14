В иркутском МЧС призвали не сжигать чучело Масленицы из-за ветра

Управление МЧС России по Иркутской области обратилось к жителям региона с призывом не сжигать чучело Масленицы из-за сильного ветра. Обращение опубликовано 14 марта на сайте ведомства.

«При сильном ветре высок риск пожарной опасности и распространения огня на большую площадь при сжигании Масленицы, а также при пожарах и различных огневых работах», — говорится в обращении.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Иркутской области ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15–20 м/с, в западных, центральных и южных районах местами до 22–27 м/с. На территорию придут осадки в виде снега, возможно возникновение метелей.

Ранее, в воскресенье, сообщалось, что в Иркутской области из-за сильного ветра около 80 населенных пунктов остались без электричества.

Без света остались 78 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях, включая Иркутск и Ангарск.