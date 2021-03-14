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На Олимпиаде в Токио могут на 50% ограничить число зрителей на стадионах
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В Японии призвали сократить сопровождение лидеров государств на Играх

На Олимпиаде в Токио могут на 50% ограничить число зрителей на стадионах

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Ограничить заполняемость спортивных объектов на половину из-за распространения COVID-19 предложили организаторы Олимпийских игр в Токио. Об этом в воскресенье, 14 марта, со ссылкой на источники сообщила газета Sankei.

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По данным издания, для стадионов большого размера число зрителей не должно превышать 20 тыс. человек. Между тем, если эпидемиологическая обстановка улучшится, то организаторы могут отказаться от введения подобного верхнего лимита. Окончательное решение по этому вопросу планируется принять в середине апреля.

Ранее в воскресенье власти Японии призвали зарубежные страны ограничить число людей, которые будут сопровождать иностранных лидеров и глав ведомств на летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Так, группа сопровождения глав зарубежных государств сможет нaсчитывать не более 11 человек. Для министров число сопровождaющих еще ниже — не более четырех человек.

12 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсмены, которые планируют принять участие в летних Олимпийских играх в Токио, не будут обязаны делать прививку от коронавируса.

9 марта агентство Kyodo, ссылаясь на источники, сообщило, что японские власти не планируют приглашать иностранных болельщиков на Олимпиаду в Токио из-за распространения коронавируса.

10 марта стало известно, что власти Японии также планируют провести без зрителей эстафету олимпийского огня перед церемонией открытия Олимпийских игр.

Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год: они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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